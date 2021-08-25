Зеленський присвоїв Кулебі дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла

Президент Володимир Зеленський підписав указ про присвоєння міністру закордонних справ Дмитрові Кулебі дипломатичного рангу Надзвичайного і Повноважного Посла.

Указ №437/2021 від 24 серпня оприлюднено на сайті глави держави.

"Присвоїти Кулебі Дмитру Івановичу - Міністру закордонних справ України - дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла", - сказано в документі.

Дмитро Кулеба з 4 березня 2020 року призначений міністром закордонних справ України. З серпня 2019 року по березень 2020 року був віцепрем'єр-міністром з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України. Перед тим три роки обіймав посаду Постійного представника України при Раді Європи.

Крім того, посол України в Таїланді Андрій Бешта отримав дипломатичний ранг Надзвичайного і Повноважного Посла посмертно.

Нагадаємо, 30 травня Андрій Бешта помер на 45-му році життя. З листопада 2015 року обіймав посаду Надзвичайного і Повноважного Посла України в Королівстві Таїланд. З 2017 року був також послом України в Лаосі та М’янмі за сумісництвом.