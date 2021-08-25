Україна занепокоєна гуманітарною, екологічною та економічною ситуацією на окупованих територіях, – Єрмак

При цьому Андрій Єрмак висловив упевненість, що і Крим, і окуповані частини Донеччини та Луганщини обов’язково повернуться під контроль України.

Україну надзвичайно непокоїть гуманітарна, екологічна та економічна ситуація на окупованих територіях Донбасу.

Про це керівник Офісу президента Андрій Єрмак написав у своєму тексті для LB.ua, присвяченому 30-річчю Незалежності.

"Репресії, ув'язнення, катування – цьому потрібно покласти край. Дані науковців і розвідки свідчать про економічний занепад і повне запустіння сільськогосподарських земель. Затопленням десятків шахт окупанти поставили під загрозу джерела питної води для близько 800 тис. людей. Просідання ґрунтів – потенційний ризик техногенної катастрофи", – написав він.

При цьому Андрій Єрмак висловив упевненість, що і Крим, і окуповані частини Донеччини та Луганщини обов’язково повернуться під контроль України.

"Питання лише в часі. І ми відбудуємо зруйноване окупантами. Запровадження спеціальної (вільної) економічної зони та технопарків із системою стимулів дасть змогу максимально прискорити розвиток регіону. Бізнесу має стати вигідно будувати нові сучасні підприємства та R&D-центри замість зруйнованих шахт і заводів", – переконаний керівник ОП.