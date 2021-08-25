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Посольство США засудило напад на Порошенка

"Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії". 

Посольство США засудило напад на Порошенка
Фото: eurosolidarity.org

Посольство Сполучених Штатів Америки засудило вчорашній напад на п’ятого президента, лідера партії "Європейська Солідарність" Петра Порошенка.

"Політична опозиція є фундаментальною складовою демократичного процесу. Фізичним нападам на політиків, журналістів чи будь-яких членів суспільства немає місця у процвітаючій демократії", - йдеться у повідомленні Посольства, опублікованому у твіттері.

Напад на Петра Порошенка був здійснений 24 серпня у самому центрі столиці, де він брав участь у багатотисячному Марші Патріотів. Політик разом із родиною загиблого морпіха Ярослава Журавля у цей час покладав квіти до Меморіалу Героїв Небесної Сотні.

Чоловік, який облив зеленкою Порошенка, виявився уродженцем Чернігівської області, 1999 року народження.

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