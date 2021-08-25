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Суд позбавив російську мову статусу регіональної у Дніпропетровській області

Мовний закон Ківалова-Колесніченка визнали неконституційним ще в 2018-му.

Суд позбавив російську мову статусу регіональної у Дніпропетровській області
Фото: slovoidilo

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення від 2012 року про визнання російської мови регіональною на території області.

Відповідне рішення було ухвалено ще 13 серпня. Воно набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи.

"Визнати протиправним і нечинним з 28.02.2018 року рішення Дніпропетровської обласної ради «Про підтримку мовної політики в Україні» №333-14/VІ від 17.08.2012 року", - йдеться в ухвалі.

Закон України про засади державної мовної політики, відомий також як мовний закон Ківалова-Колесніченка, який дозволяв надавати російській мові статус регіональної (що практично прирівнювало її до державної), було визнано неконституційним ще на початку 2018 року.

Нагадаємо, в березні суд визнав протиправним визнання регіональною російської мови в Запорізькій області.

У травні суд скасував рішення Харківської міськради про регіональну мову.

В липні Миколаївський окружний адміністративний суд визнав недійсним і скасував рішення міської ради про надання російській мові статусу регіональної.

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