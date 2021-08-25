Суд позбавив російську мову статусу регіональної у Дніпропетровській області

Дніпропетровський окружний адміністративний суд скасував рішення від 2012 року про визнання російської мови регіональною на території області.

Відповідне рішення було ухвалено ще 13 серпня. Воно набуде законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи.

Закон України про засади державної мовної політики, відомий також як мовний закон Ківалова-Колесніченка, який дозволяв надавати російській мові статус регіональної (що практично прирівнювало її до державної), було визнано неконституційним ще на початку 2018 року.