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Поліція затримала двох підозрюваних у побитті правозахисниці з Дніпра

Потерпіла нападників впізнала.

Поліція затримала двох підозрюваних у побитті правозахисниці з Дніпра
Фото: facebook.com/Наташа Эшонкулова

Поліція затримала двох підозрюваних у побитті правозахисниці Наталії Ешонкулової у Дніпрі.

Про це у cоцмережі Facebook повідомив голова Нацполіції Ігор Клименко.

“Ефективно спрацювали оперативники, слідчі та фахівці підрозділу кримінального аналізу, тож ми встановили особи причетних до злочину практично відразу. Це двоє мешканців Дніпропетровщини 36-ти та 28-ми років”, – зазначив він.

За його словами, впродовж декількох днів поліцейські цілодобово стежили за їх пересуванням і в слушний момент затримали.

Потерпіла нападників впізнала. Найближчим часом суд обере їм запобіжні заходи.

“Слідчі поліції клопочуть виключно про тримання під вартою. Наразі затримані співпрацювати зі слідством відмовляються”, – додав Клименко.

Нагадаємо, на жінку напали 15 липня близько 20:00 у під’їзді будинку в Амур-Нижньодніпровському районі Дніпра. У неї був струс мозку, зламаний ніс, вибиті зуби, величезна ґуля на лобі, розсічення. 

Жінка пов'язує напад зі своєю професійною діяльністю. Вона вважає, що до її побиття причетні люди бізнесмена Олександра Петровського.

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