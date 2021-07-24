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За добу на Донбасі російські найманці 10 разів порушили “тишу”

З ранку суботи зафіксовано два порушення.

За добу на Донбасі російські найманці 10 разів порушили “тишу”
Фото: pravda.com.ua

Протягом п’ятниці, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

Поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.

Неподалік Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.

Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.

Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.

В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.

Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.

Станом на 7 годину ранку 24 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.

Біля населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.

Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.

На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Нагадаємо, 23 липня російські найманці обстріляли з мінометів селище Опитне.

Також внаслідок обстрілу окупантів осколкове поранення отримав 52-річний мешканець Мар’їнки. Чоловіка госпіталізовано. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".

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