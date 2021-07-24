За добу на Донбасі російські найманці 10 разів порушили “тишу”

Протягом п’ятниці, 23 липня, в районі проведення операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано 10 порушень режиму припинення вогню.
Про це повідомила пресслужба ООС.
Поблизу Опитного ворог обстрілював українські позиції з мінометів 120-го калібру.
Неподалік Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
У напрямку Красногорівки ворог здійснював обстріли зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів.
Поблизу населеного пункту Піски противник відкривав вогонь з мінометів 120-го калібру.
Біля Катеринівки російські найманці вели обстріл із автоматичних станкових гранатометів і стрілецької зброї.
В районі Павлополя окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.
На Приазов’ї, неподалік Водяного, збройні формування Російської Федерації обстрілювали українські позиції з автоматичних станкових і ручних протитанкових гранатометів.
Крім того, на Луганщині зафіксований проліт ворожого безпілотного літального апарату типу «Орлан-10» з перетином лінії розмежування.
Станом на 7 годину ранку 24 липня, зафіксовано 2 порушення режиму припинення вогню.
Біля населеного пункту Новоолександрівка ворог застосував протитанкові ракетні комплекси.
Поблизу Водяного, що біля Донецька, противник вів вогонь з мінометів 120-го калібру.
На обстріли російсько-окупаційних військ наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Нагадаємо, 23 липня російські найманці обстріляли з мінометів селище Опитне.
Також внаслідок обстрілу окупантів осколкове поранення отримав 52-річний мешканець Мар’їнки. Чоловіка госпіталізовано. Поліція відкрила кримінальне провадження за статтею "Порушення законів та звичаїв війни".