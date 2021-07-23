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За рішенням РНБО запроваджено санкції щодо 6 іноземців і 10 компаній

Санкції, серед іншого, передбачають блокування активів, запобігання виведенню капіталів за межі України та зупинення виконання економічних і фінансових зобов'язань.

За рішенням РНБО запроваджено санкції щодо 6 іноземців і 10 компаній
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО від 16 липня. Відповідний указ №304/2021 “Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)” оприлюднено на сайті голови держави.

Відповідно до тексту документа, санкції запроваджено проти фізичних осіб:

  • Тетяна Бакальчук - співзасновник і генеральний директор ТОВ "Вайлдберріз";
  • Владислав Бакальчук - співзасновник ТОВ "Вайлдберріз";
  • Андрій Ревяшко - директор з розвитку інформаційних технологій ТОВ "Вайлдберріз";
  • Олексій Кузменко - керівник напряму "книги" ТОВ "Вайлдберріз";
  • Жераль-Юбер Фаяр - засновник неприбуткової організації "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції";
  • Крістель Неан - співробітник так званого "Міжнародного прес-центру Doni".

Санкції передбачають блокування активів; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; заборону на встановлення ділових контактів.

Санкції також запроваджено щодо юридичних осіб:

  • російська компанія "Вайлдберріз" та її підрозділи у Польщі, Вірменії, Білорусі, Киргизстані, Казахстані та Україні;
  • Неприбуткова організація "Офіційний репрезентаційний центр Донецької народної республіки у Франції";
  • Неприбуткова організація "Асоціація представництво Донецької народної республіки у Франції";
  • Неприбуткова організація "Асоціація Франція – Крим".

Санкції щодо них передбачають блокування активів; повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України; запобігання виведенню капіталів за межі України; зупинення виконання економічних та фінансових зобов'язань; припинення надання телекомунікаційних послуг і використання телекомунікаційних мереж загального користування; заборона передання технологій, прав на об'єкти права інтелектуальної власності; інші санкції, зокрема заборону на встановлення ділових контактів та заборону інтернет-провайдерам на надання послуг з доступу користувачам мережі Інтернет до ресурсу.

Вайлдберріз - міжнародний інтернет-магазин одягу, взуття, електроніки, дитячих товарів, товарів для дому зі штаб-квартирою в Московській області. Крім РФ, працює в Білорусії, Казахстані, Киргизії, Україні та Вірменії.

Нагадаємо, на засіданні 16 липня Рада національної безпеки і оборони вирішила запровадити санкції проти ще дев'ятьох українців, які вже перебувають під санкціями США.

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