Їм інкримінують підготовку до шахрайства в особливо великих розмірах.

Національна поліція повідомила про підозру посадовцю Міністерства оборони та його спільнику, які за 1 млн доларів США обіцяли "вирішити питання" про перемогу у конкурсі на будівництво житла для військовослужбовців.

Їм інкримінують готування до вчинення шахрайства, вчинене в особливо великих розмірах (ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України), інформує пресслужба Нацполіції.

Викрили діяльність керівника одного з регіональних управлінь капітального будівництва Міністерства оборони та його спільника оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області та слідчі Головного слідчого управління Національної поліції України.

Під час проведення обшуків слідчі та прокурори вилучили ряд доказів, у тому числі й документи, в яких заздалегідь визначений переможець.

"23 липня на підставі отриманих доказів обом фігурантам було повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 14, ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України. За даним слідства, підозрювані мали намір отримати від представника товариства 1 млн дол. США та «вирішити питання» з перемогою у тендері, а відтак можливість будувати житло для військовослужбовців та членів їх сімей", - сказано в повідомленні.

Наразі вирішується питання про обрання запобіжних заходів. Санкція статті передбачає покарання – позбавлення волі від 5-ти до 12-ти років з конфіскацією майна.

Нагадаємо, уряд на засіданні 21 липня звільнив трьох заступників міністра оборони Андрія Тарана – Ігоря Старобинського, Олександра Миронюка та Ігоря Халімона. За даними ЗМІ, проти двох із них (Миронюка і Халімона) ведеться розслідування щодо можливої корупції та розкрадання державних коштів