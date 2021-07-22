Зі спиртзаводу на Вінниччині вкрали понад 2,5 тис. декалітрів спирту

Завідувачу складу оголосили про підозру у збитках на суму понад 800 тис. грн.

На Вінниччині поліція оголосила про підозру посадовцю спиртзаводу, який завдав збитків державі на суму понад 800 тис. грн.

Про це інформує пресцентр МВС.

Встановлено, що, перебуваючи на посаді завідувача складу, посадовець мав забезпечити збереження, запобігання втратам спирту під час виконання відвантажувальних та інших робіт.

"Однак останній не здійснював належних перевірок, замірів спирту, внаслідок чого невстановлені особи здійснили незаконне відвантаження 2654 декалітрів етилового спирту. Нестачу спирту виявили в ході інвентаризації залишків готової продукції в лютому 2019 року, що в подальшому підтвердила судово-економічна експертиза", - сказано в повідомленні.

Через неналежне виконання своїх службових обов’язків посадовець завдав збитків державі в розмірі 806 тисяч гривень.

Йому оголошено про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 367 (службова недбалість) Кримінального кодексу України. Стаття передбачає позбавлення волі на строк до 5 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.