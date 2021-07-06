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У Вінницькій області після святкування випускного госпіталізовано 17 людей

Попередній діагноз - гострий ентероколіт.

У Вінницькій області після святкування випускного госпіталізовано 17 людей
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

У Вінницькій області 17 людей госпіталізовано з отруєнням після святкування випускного в одному із ресторанів села Майдан Чапельський.

За даними ДСНС, до лікарень обласного центру за три дні, з 3 по 5 липня, госпіталізовано 17 людей з попереднім діагнозом гострий ентероколіт. Триває комплекс санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів.

Як пише місцеве видання “20 хвилин”, на святкування випускного в ресторані зібралося вісім школярів з класним керівником та батьками. Ще дві компанії святкували річниці від часу закінчення школи.

Нагадаємо, в червні у двох ресторанах Харкова отруїлися 90 людей, які вживали суші. Основною причиною спалаху кишкової інфекції стало недотримання санітарно-гігієнічного режиму закладами харчування, які мали спільну кухню. Ймовірним джерелом спалаху був хворий працівник.

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