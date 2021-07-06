В Україні за добу виявили 541 випадок ковіду, 20 людей померли

У понеділок, 5 липня, в Україні зафіксовано 541 новий підтверджений випадок коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 26 дітей та 11 медпрацівників.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 266 пацієнтів, подолали хворобу 1 086 осіб, 20 людей померли від наслідків ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (197), Одеській (52), Київській (37), Луганській (25) та Дніпропетровській (24) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 238 364 людини, одужали від коронавірусу 2 172 687 осіб, від ускладнень захворювання померло 52 504 пацієнти.

Нагадаємо, добою раніше в Україні виявили 244 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19. Захворіли, зокрема, п'ятеро дітей.Було госпіталізовано за добу 333 людини. 14 пацієнтів померли.