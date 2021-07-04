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За добу в Україні зафіксовано 377 випадків ковіду

Летальних випадків – 10.

За добу в Україні зафіксовано 377 випадків ковіду
Фото: EPA/UPG

За суботу, 3 липня в Україні зафіксовано 377 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.

Про це повідомила пресслужба МОЗу.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (126), Одеській (49), Київській (31), Запорізькій (26) та Дніпропетровській (20).

Летальних випадків – 10.

Також за минулу добу госпіталізовано 460 осіб і одужало – 526 осіб.

За добу протестовано методом ПЛР – 14 229 осіб, методом ІФА – 3 345 осіб і експрес-тестами – 10 405 осіб.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 237 553 особи, одужало – 2 171 182 осіб, летальних випадків – 52 470 і проведено ПЛР-тестувань – 10 915 176.

Нагадаємо, за п’ятницю, 2 липня в Україні зафіксовано 705 нових підтверджених випадків коронавірусу, з них дітей – 27, медпрацівників – 22). Летальних випадків – 36.

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