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В Україні виявили 696 нових випадків коронавірусу, 33 людини померли

До лікарень потрапили 439 пацієнтів, подолали хворобу 1 197 осіб.

В Україні виявили 696 нових випадків коронавірусу, 33 людини померли
Фото: EPA/UPG

У четвер, 1 липня, в Україні зафіксовано 696нових підтверджених випадки коронавірусної хвороби COVID-19. Серед захворілих 36 дітей і 33 медпрацівники.

Згідно з повідомленням пресслужби Міністерства охорони здоров’я, за минулу добу госпіталізовано 439 пацієнтів, подолали хворобу 1 197 осіб, 33 людини померли від наслідків ковіду.

Найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у м. Київ (194), Одеській (53), Київській (50), Львівській (49) та Донецькій (39) областях.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

За весь час пандемії в Україні захворіло 2 236 497 людей, одужали від коронавірусу 2 169 584 особи, від ускладнень захворювання померло 52 424 пацієнти.

Нагадаємо, Національна академія наук опублікувала свіжий прогноз розвитку епідемії COVID-19 в Україні на 1-14 липня. У ньому повідомляється, що темпи зниження захворюваності та смертності на загальнонаціональному рівні сповільнилися, і вже наступного тижня можливе відновлення зростання числа нових госпіталізацій.

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