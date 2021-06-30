Мінцифри запустило бета-тестування ковідних сертифікатів у "Дії"

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 на території України.

У Міністерстві цифрової трансформації повідомили про початок бета-тестування "ковідних сертифікатів" у додатку "Дія". Це документ, який буде підтверджувати статус про вакцинацію в Україні, на території ЄС та інших країнах.

"Бета-тест ковідних сертифікатів про вакцинацію стартує вже 1 липня, усі тестувальники отримають доступ протягом 48 годин. Це важлива частина запуску", - інформує пресслужба міністерства.

Зареєструватися можна за посиланням: https://team.diia.gov.ua.

Взяти участь у бета-тесті можуть українці, що завершили курс вакцинації від COVID-19 (отримали дві дози) на території України.

"Ваші відгуки допоможуть команді Мінцифри знайти недоліки та максимально швидко їх усунути перед проведенням оцінки сертифікатів згідно з вимогами ЄС", - зазначається у повідомленні.

Ковідні сертифікати працюватимуть так, як й інші документи в "Дії". Перевірити дійсність сертифіката можна буде за QR-кодом. Також пізніше ковідний сертифікат можна буде згенерувати після негативного результату ПЛР-тестів або якщо людина нещодавно перехворіла на COVID-19.

Документ розробляють з урахуванням вимог EU Digital COVID Certificate Єврокомісії та Smart Vaccination Certificate ВООЗ. Технічною реалізацією спільно займаються команди Мінцифри, МОЗ, НСЗУ, МЗС, ДПСУ.

Раніше повідомляли, що Україна та ЄС попередньо узгодили взаємне визнання "паспортів вакцинації".