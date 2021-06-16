Мінцифри виклало у відкритий доступ понад 4 млн митних декларацій

Ці дані були одними з найбільш закритих у світі.

Міністерство цифрової трансформації виклало у відкритий доступ понад 4 млн митних декларацій, починаючи з лютого 2020 року.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Сьогодні Мінцифра разом із Державною митною службою України оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій з лютого 2020 року. Ці дані були одними з найбільш закритих у світі. Україна - одна з перших країн у світі, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що завдяки цьому кроку підприємці зможуть переглядати експортно-імпортні декларації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, а державні органи - ефективніше взаємодіяти з бізнесом.

У пресслужбі додали, що дані про митні декларації оновлюватимуться щомісяця.