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Мінцифри виклало у відкритий доступ понад 4 млн митних декларацій

Ці дані були одними з найбільш закритих у світі.

Мінцифри виклало у відкритий доступ понад 4 млн митних декларацій
Фото: Checkpoint

Міністерство цифрової трансформації виклало у відкритий доступ понад 4 млн митних декларацій, починаючи з лютого 2020 року.

Про це повідомила пресслужба міністерства.

"Сьогодні Мінцифра разом із Державною митною службою України оприлюднили понад 4 мільйони митних декларацій з лютого 2020 року. Ці дані були одними з найбільш закритих у світі. Україна - одна з перших країн у світі, яка відкрила дані з таким високим рівнем деталізації", - йдеться у повідомленні.

У міністерстві наголосили, що завдяки цьому кроку підприємці зможуть переглядати експортно-імпортні декларації на Єдиному державному вебпорталі відкритих даних, а державні органи - ефективніше взаємодіяти з бізнесом.

У пресслужбі додали, що дані про митні декларації оновлюватимуться щомісяця.

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