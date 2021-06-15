Рада ратифікувала угоду з Німеччиною, яка відкриває доступ до €253 млн від KfW

Майже 40 млн євро Україна може отримати у вигляді грантів.

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 15 червня, ратифікувала рамкову міжурядову угоду з Німеччиною про фінансове співробітництво.

За відповідний законопроєкт №0102 проголосували 337 народних депутатів.

Ратифікація угоди та набрання нею чинності створять правові підстави для можливості залучення кредитних ресурсів на загальну суму до 214,55 млн євро та грантів на загальну суму до 38,9 млн євро шляхом укладення окремих кредитних та інших договорів чи угод з німецьким банком розвитку KfW.

У рамках цих проектів передбачається також можливість подальшого залучення фінансових ресурсів KfW.

Умови кредитування за інвестиційними проектами є ліберальними. Період погашення кредитів – 30 років, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 2% на рік; комісія на невиплачені суми кредитів – 0,25% на рік.

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012 - 2019 років) була підписана 17 грудня 2020 року.