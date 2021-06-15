У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
У матчі Нідерланди - Україна встановлено рекорд чемпіонатів Європи
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Помер хореограф Григорій Чапкіс
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Еріксен дав перший коментар після зупинки серця
Уряд у «Східному експресі»
Уряд у «Східному експресі»
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Збірна України повторила антирекорд чемпіонатів Європи
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Большая семёрка и геополитическая недальновидность Украины
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
Разлюбить олигарха: в «Слуге народа» считают голоса за президентскую инициативу
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
В НАТО заявили, що Україна отримає членство через ПДЧ
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
На брифінг у МЗС Білорусі привели Протасевича (оновлено)
ГоловнаЕкономікаДержава

Рада ратифікувала угоду з Німеччиною, яка відкриває доступ до €253 млн від KfW

Майже 40 млн євро Україна може отримати у вигляді грантів.

Рада ратифікувала угоду з Німеччиною, яка відкриває доступ до €253 млн від KfW
Фото: EPA/UPG

Верховна Рада на засіданні у вівторок, 15 червня, ратифікувала рамкову міжурядову угоду з Німеччиною про фінансове співробітництво.

За відповідний законопроєкт №0102 проголосували 337 народних депутатів.

Ратифікація угоди та набрання нею чинності створять правові підстави для можливості залучення кредитних ресурсів на загальну суму до 214,55 млн євро та грантів на загальну суму до 38,9 млн євро шляхом укладення окремих кредитних та інших договорів чи угод з німецьким банком розвитку KfW.

У рамках цих проектів передбачається також можливість подальшого залучення фінансових ресурсів KfW. 

Умови кредитування за інвестиційними проектами є ліберальними. Період погашення кредитів – 30 років, пільговий період – 10 років; процентна ставка – 2% на рік; комісія на невиплачені суми кредитів – 0,25% на рік.

Угода між Кабінетом міністрів України та урядом Федеративної Республіки Німеччина про фінансове співробітництво (асигнування 2012 - 2019 років) була підписана 17 грудня 2020 року.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,

Читайте також