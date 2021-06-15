З 2022 року Укравтодор відмовиться від поточного середнього ремонту доріг

З наступного року на дорогах проходитимуть два типи ремонтів: капітальний і поточний.

Починаючи з 2022 року, набирає чинності ДСТУ 8747, що означає відмову Служб автомобільних доріг у всіх нових дорожніх проєктах від практики поточного середнього ремонту. Таким чином, із наступного року на дорогах проходитимуть два типи ремонтів: капітальний і поточний. Про це повідомив Укравтодор у Facebook.

Як зазначається, суттєва частка дорожньої мережі була побудована ще в радянські часи, ці автошляхи не розраховані на сучасні транспортні навантаження.

«З 2008-го, коли змінилися будівельні норми, мережа доріг не відновлювалася масово капітальним ремонтом. Замість нього широко застосовувався поточний середній ремонт. Якщо норматив від капітального ремонту вимагає обов’язкове укріплення основи дороги, то при поточному середньому це рішення залишається за замовником», - пояснили в Укравтодорі.

Зі стартом програми президента Володимира Зеленського «Велике будівництво» у 2020 році Укравтодор посилив контроль за об’єктами поточного середнього ремонту – понад 80% об’єктів були наближені за своєю структурою до капітального ремонту. Зокрема, кожен проєкт поточного середнього ремонту проходив Секцію 5 «Проєктування автомобільних доріг та мостів» Науково-технічної ради ДП «ДерждорНДІ».

В Агентстві навели результати дослідження ініціативи CoST Ukraine, яке встановило, що низка автошляхів, які нещодавно були відновлені або на той момент перебували в роботі, вже мають дефекти - тріщини, колійність і вибоїни.

Служби автомобільних доріг у цих областях зобов’язали підрядників ліквідувати за свій кошт виявлені пошкодження у межах гарантійного обслуговування, а якщо ділянка ще не здана у експлуатацію — терміново виправити виявлені недоліки. Переважна більшість об’єктів, де виявлено дефекти, оновлювались за старими проєктами поточного середнього ремонту, які не передбачали укріплення дорожньої основи та посилення несної здатності дороги.

«Ми вдячні ініціативі CoST за проведене обстеження, адже воно вкотре показало, що практика поточного середнього ремонту себе вичерпала. Зокрема і через те, що усі дорожні проєкти «Великого будівництва» з початку 2020 року максимально наближені до рівня капітального ремонту. Суспільний контроль, взаємодія влади та громадськості є ефективним способом покращення якості робіт», - йдеться в пості Укравтодору.

Нагадаємо, раніше заступник голови Офісу президента, координатор «Великого будівництва» Кирило Тимошенко заявив, що за 2021 рік будуть побудовані та відновлені рекордні 6500 км автодоріг та 245 штучних споруд.