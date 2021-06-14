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За пів року кількість ФОПів в Україні зросла майже на 32 тис.

Найбільше зросла кількість програмістів.

За пів року кількість ФОПів в Україні зросла майже на 32 тис.
Фото: Вести

З початку року кількість ФОПів в Україні зросла на 31 791. У січні 2021 їх було 1 900 012, зараз - 1 931 803.

44 тисячі нових підприємців почали свою діяльність, майже 12 тисяч - закрилися, повідомляє Опендатабот.

"У 2021-му фопономіка зросла у сферах: ІТ, роздрібної торгівлі, забезпечення стравами та напоями, надання інформаційних та індивідуальних послуг тощо", - сказано в повідомленні.

За півроку в Україні з’явилося 15 759 нових ФОПів-програмістів. Їх кількість зросла на 9% й зараз становить 188 966 підприємців.

У сфері роздрібної торгівлі зареєстровано 647 716 ФОПів - це на 10 155 бізнесів більше, аніж було на початку року. Відносний ріст за цей час становить 1,6%

Стравами та напоями у січні забезпечували 58 590 ФОПів, наразі кількість підприємців з таким КВЕД становить 62 248. Їх чисельнiсть зросла на 6%, або на 3658 компаній.

Кількість ФОПів, що займаються інформаційними послугами, зросла на 3284 - з 39 080 до 42 364 (+8%).

На 1873 компанії збільшилась кількість малих бізнесів, що надають індивідуальні послуги - у відносному рості це +2%. На сьогоднi в Україні зареєстровано 94 347 фопів з таким КВЕДом.

Найбільша кількість ФОПів закрилася за півроку в таких сферах: оптова торгівля (−3449), складське господарство (−2878), надання соціальної допомоги (−946), теле- та радіомовлення (−769), авіаційний транспорт (закрилося 622 фопів).

Нагадаємо, держава завершила виплати "карантинних" 8000 гривень ФОПам. У 2021 році було подано майже 338 тисяч заявок на отримання державної допомоги. Загальна сума виплат сягнула 2,7 млрд гривень.

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