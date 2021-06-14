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Вітренко хоче через арбітраж з "Газпромом" розблокувати поставки газу з Центральної Азії

"Нафтогаз" готує офіційний запит в Росію.

Вітренко хоче через арбітраж з "Газпромом" розблокувати поставки газу з Центральної Азії
Фото: oilreview.kiev.ua

Голова правління "Нафтогазу України" Юрій Вітренко хоче через арбітраж з "Газпромом" розблокувати поставки газу з Центральної Азії.

Про це він сказав у інтерв'ю Financial Times.

"Газпром" вже півтора десятиліття блокує транзит газу з Центральної Азії в Україну. Вітренко заявив, що готовий звернутися в антимонопольні органи Євросоюзу (оскільки це прямо впливає на постачання газу на ринки ЄС) та почати новий арбітражний процес проти російської компанії.

"Це змінить правила гри, тому що всі ми розуміємо, який великий потенціал має транспортування газу з Центральної Азії через Україну в Європу. Мова йде про десятки мільярдів кубометрів. Один лише центральноазіатський газ може заповнити всю українську газотранспортну систему", - сказав він.

За словами Вітренка, "Нафтогаз" готує офіційні запити до "Газпрому" про забезпечення транзиту газу з Середньої Азії. На це потрібно буде кілька місяців.

"Якщо вони скажуть ні, тоді наступним кроком буде скарга [в Єврокомісію] та арбітраж", - сказав він.

Судовий розгляд може зайняти кілька років.

Нагадаємо, що у 2019 році Україна і Росія підписали міжурядовий протокол, що передбачав пакетну угоду з виплатою "Газпромом" "Нафтогазу" $2,9 млрд за рішенням Стокгольмського арбітражу, відмову сторін від існуючих позовів, включаючи врегулювання штрафу Антимонопольного комітету України на $7,4 млрд, і підписання транзитної угоди на п'ять років (2020 рік - 65 млрд куб. м, 2021-2024 рр. - 40 млрд куб. м) з можливістю його продовження на 10 років.

Після добудови газопроводу "Північний потік - 2" Росія матиме необхідну інфраструктуру, щоб повністю відмовитися від транзиту газу через Україну.

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