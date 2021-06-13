Росія не постачає ті обсяги газу, які потрібні Європі зараз, - Зеркаль

"Якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту, то для України це буде дуже відчутно".

Росія штучно стримує європейський ринок і не поставляє ті обсяги газу, які потрібні Європі зараз для заповнення сховищ.

Про це заявила радниця міністра енергетики Олена Зеркаль в ефірі телеканалу "Україна 24".

"Росія штучно стримує європейський ринок і не постачає ті обсяги, які потрібні Європі зараз. Наприклад, для заповнення газових сховищ, що спорожніли. Була холодна весна, зараз треба все наповнювати, і ціни на газ дуже високі. А які вони будуть взимку – ніхто не знає", - зазначила Зеркаль.

За її словами, якщо вже цієї зими трапиться переривання транзиту газу через Україну, то "для нас це буде дуже відчутно, в першу чергу в плані того, що ми отримаємо дуже дорогий газ".

"Зараз ми можемо постачати газ так званим віртуальним шляхом, тобто віртуальний реверс, коли йде обмін газу, і так працює у всьому світі. Якщо не буде транзиту, то нам доведеться фактично фізично постачати газ з Європи, і витрати на постачання газу значно збільшаться. Крім того, наші газосховища вже будуть не такими привабливими", - пояснила Зеркаль.

Нагадаємо, раніше директор по взаємодії з держорганами та міжнародними організаціями Оператора ГТС Ольга Белькова заявила, що прямі збитки для української ГТС у разі відсутності транзиту складуть не менше 1,5 млрд доларів на рік.

У грудні 2019 року між Україною та Росією було підписано п'ятирічний транзитний контракт. Росія зобов'язалася прокачати через територію України 65 млрд кубометрів газу у 2020 році та 40 млрд кубометрів газу щорічно в 2021-2024 роках. Сторони контракту також планують розглянути можливість продовження співпраці з питань транзиту газу на аналогічних умовах на 2025-2034 роки.