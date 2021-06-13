Другий день саміту Великої сімки: говорили про протистояння впливу Китаю та боротьбу з пандемією ковіду

У порядку денному на неділю – боротьба зі змінами клімату.

“Велика сімка” вирішила запустити глобальну ініціативу щодо розвитку інфранструктурних проєктів у бідніших країнах світу, намагаючись таким чином протистояти зростанню впливу Китаю.

Відповідне рішення лідери країн G7 та Євросоюзу погодили у другий день саміту, у суботу, 12 червня, пише Німецька хвиля.

Фото: ЕРА/UPG

Інфраструктурний план було ухвалено за ініціативи президента США Джо Байдена. Мета його – запропонувати біднішим країнам "орієнтовані на цінності, високоякісні та транспарентні" парнерські відносини.

Ця ініціатива має стати противагою "Новому шовковому шляху" Китаю – проєкту транспортного коридору, що має зв'язати КНР з Європою.

Ще однією важливою темою саміту 12 червня була боротьба з пандемією коронавірусної хвороби. Господар саміту, прем'єр Великобританії Борис Джонсон привітав заплановане ухвалення пакту у сфері охорони здоров'я як "історичний момент". "Цією домовленістю провідні демократії світу зобов'язуються запобігти тому, щоб пандемія коли-небудь повторилася у світовому масштабі", - зазначив Джонсон.

Заключне комюніке саміту має містити певні домовленості у сфері охорони здоров'я. Серед головних пунктів - швидка розробка та допуск вакцин, а також методів діагностики та лікування. Передбачена також і реформа Всесвітньої організації охорони здоров'я.

В останній день саміту, 13 червня, лідери країн Великої сімки та ЄС мають обговорити кроки у боротьбі зі змінами клімату.

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Фото: ЕРА/UPG

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 червня у Великобританії стартував саміт країн "Групи семи" (G7). Лідери Німеччини, Канади, Франції, Італії, США, Японії та Великобританії вперше за час пандемії зустрілися очно.

Перед самітом лідери G7 заявили про рішення виділити 1 млрд доз вакцин від коронавірусу біднішим державам.

У межах візиту Джо Байдена до Європи він планує зустрітися із президентом РФ Володимиром Путіним. Зустріч пройде в Женеві.

До 2014 року Росія входила у G8, але після окупації Криму її виключили, а саміти почали проводити у форматі "Групи семи".