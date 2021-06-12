У Техасі невідомий вчинив стрілянину, поранено 13 осіб

В американському місті Остін у штаті Техас невідомий вночі у суботу, 12 червня відкрив стрілянину, поранивши 13 людей.

Про це пише apnews.com.

Двоє з них – у важкому стані.

Стрілянина сталася у жвавому районі міста, де розташовано багато кафе та ресторанів.

Поліцейські не знають наразі мотиву нападу і не змогли отримати детальний опис зловмисника, однак вважають, що це чоловік. Вони закликали свідків ділитися інформацією.

За попередньою інформацією місцевої поліції, це поодинокий інцидент, розслідування триває.

Тимчасовий очільник Департаменту поліції Остіна Джозеф Чакон повідомив, що про подію поінформували федеральних агентів із антитерористичних питань.

Нагадаємо, у травні невідомі нападники відкрили вогонь по натовпу під час концерту у американському місті Хайаліа (штат Флорида). Внаслідок стрілянини загинули дві людини, понад 20 поранено.