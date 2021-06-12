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Міноборони США затвердило $150 млн безпекової допомоги для України

Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за таке рішення.

Міноборони США затвердило $150 млн безпекової допомоги для України
Фото: Википедия

Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги у розмірі $150 млн для зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

“Новий пакет у рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні на $150 млн., у т.ч. навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію зНАТО”, - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за таке рішення.

“Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків”, - повідомив Зеленський.

Нагадаємо, в березні група сенаторів Сполучених Штатів Америки, які є представниками обох партій, внесла на розгляд Сенату законопроєкт щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки.

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