Міноборони США затвердило $150 млн безпекової допомоги для України

Президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за таке рішення.

Міністерство оборони США затвердило другу частину безпекової допомоги у розмірі $150 млн для зміцнення обороноздатності України.

Про це повідомляє посольство США в Україні.

“Новий пакет у рамках ініціативи сприяння безпеці в Україні на $150 млн., у т.ч. навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам України зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію зНАТО”, - йдеться у повідомленні посольства у Twitter.

.@DeptofDefense: Новий пакет у рамках Ініціативи сприяння безпеці в Україні на $150 млн., у т.ч. навчання, обладнання та консультації, щоб допомогти силам 🇺🇦 зберегти територіальну цілісність країни, захистити її кордони та поліпшити взаємодію з @NATO https://t.co/RP26PWPVo7 — U.S. Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) June 11, 2021

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський подякував американській стороні за таке рішення.

“Вдячний Білому дому за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії України та збереження життів наших вояків”, - повідомив Зеленський.

Важливі новини від наших 🇺🇸 партнерів. @DeptofDefense затвердив другу частину безпекової допомоги 🇺🇦 у 2021 році на $150 млн. Вдячний @WhiteHouse за надзвичайно важливий внесок у зміцнення обороноспроможності армії 🇺🇦 та збереження життів наших вояків. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) June 11, 2021

Нагадаємо, в березні група сенаторів Сполучених Штатів Америки, які є представниками обох партій, внесла на розгляд Сенату законопроєкт щодо посилення взаємодії з Україною у сфері безпеки.