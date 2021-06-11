Кількість смертей від ковіду в 2021 році вже перевищила показники 2020-го

Менше ніж за шість місяців 2021 року кількість людей, які померли від коронавірусу, сягнула 1,88 млн - це більше ніж за весь 2020-й.

Про це свідчать підрахунки The Wall Street Journal на основі даних університету Джона Гопкінса.

Ці дані свідчать про те, що глобальна пандемія далека від завершення, попри те що вакцини зупинили поширення вірусу в багатих країнах.

У статті зазначено, що в західних країнах - США, Канада, Великобританія - рівень захворюваності та смертності суттєво впав завдяки масовій вакцинації, а ось в деяких частинах Азії та Латинської Америки пандемія посилилася, що призвело до зростання смертності в усьому світі.

Якщо на початку 2021 року 73% випадків зараження і 72% смертей припадало на Європу і Північну Америку, то зараз понад 80% нових випадків захворювання ковідом і 75% смертей припадає на Південну Америку, Азію і Африку.

Станом на червень у Африці щеплення хоча б однією дозою вакцини отримали тільки 2% населення, у Азії - 6%, в Південній Америці - 22%, у Європейському Союзі - більше 40%, у США - більше 50%.