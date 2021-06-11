Сотні тисяч жителів півночі Ефіопії опинились на межі голоду, небаченого за останнє десятиліття.

Про це повідомляється в спільній доповіді Дитячого фонду ООН, Продовольчої та сільськогосподарської організації ООН та Всесвітньої продовольчої програми.

"Уже сьогодні в Тиграї [регіон на півночі країни] недоїдають більше 70 відсотків населення, а це 4 млн людей. Два мільйони з них знаходяться на так званій четвертій стадії гострого недоїдання. А понад 350 тисяч жителів регіону близькі до голодної смерті - за прийнятою в ООН класифікації, це остання, п'ята фаза дефіциту продуктів харчування. За сухими категоріями - страшна реальність: за останнє десятиліття в жодній окремо взятій країні не було такої кількості людей, що опинилися на межі голоду", - йдеться в заяві ООН.

Загалом на півночі Ефіопії недоїдають 5,5 млн людей.

Причиною дефіциту продуктів є військовий конфлікт.

У листопаді минулого року в Тиграї почалися бойові дії між урядовими силами і колишньою правлячою партією регіону - Народним фронтом визволення Тиграя. В результаті люди втратили джерела засобів до існування, були зруйновані важливі об'єкти цивільної інфраструктури, в тому числі ферми, значна частина населення була змушена тікати з рідних місць.

В ООН попереджають, що, якщо не вжити термінових заходів, то в північних районах Ефіопії настане масовий голод і загинуть тисячі людей.