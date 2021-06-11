Білл і Мелінда Гейтс виявилися найбільшими власниками сільськогосподарських земель у США

На землях вирощують моркву, бавовну, сою і картоплю для McDonald's.

Співзасновник Microsoft Білл Гейтс і його дружина Мелінда виявилися найбільшими власниками сільськогосподарських земель у США. Їхній земельний банк налічує 110 000 гектарів, йдеться у розслідуванні The Land Report і NBS News, оприлюдненому CNBC.

Землі у 18 штатах скуповувалися протягом десятиліть через 22 компанії, пов'язані з їхнім інвестиційним фондом Cascade Investments.

Найбільші володіння розташовані у штаті Луізіана - 29 000 гектарів землі, на яких вирощують кукурудзу, рис і бавовну. У Небрасці Гейтсам належить 8000 га, на них росте соя. У Вашингтоні їм належать 5000 га, на яких вирощують картоплю для McDonald's. У Флориді вирощують моркву.

Хоча Гейтси є основними власниками сільськогосподарських угідь у США, їхні володіння складають лише частину з 283 млн акрів угідь, які належать і сдають в оренду нефермерами. За оцінками Міністерства сільського господарства за 2014 рік, близько 40% угідь належать людям у віці від 65 років і старше, а це означає, що на ринку невздовзі збільшиться кількість сільськогосподарських земель.

Ця тенденція непокоїть молодих фермерів, які не можуть конкурувати при покупці землі з такими забезпеченими покупцями, як Гейтси.

Вартість одного гектара землі складає приблизно 7500 доларів. 50% американських фермерів є орендарями, а не власниками землі.

У березні Гейтс в інтерв'ю говорив, що володіє сільськогосподарською землею, але рішення про купівлю ухвалює інвестиційний фонд.

Нагадаємо, що у травні співзасновник і колишній генеральний директор компанії Microsoft Білл Гейтс та його дружина Мелінда заявили, що планують розлучитися. Гейтс заявив, що таке рішення було ухвалено, бо подружжя більше не вірить, що "може розвиватися як пара на наступних етапах життя".

Wall Street Journal писало, що торік рада директорів Microsoft Corp. попросила співзасновника компанії Білла Гейтса вийти з її складу на тлі розслідування його романтичних стосунків з колегою.