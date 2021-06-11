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Байден і Джонсон підписали "нову Атлантичну хартію"

США і Велика Британія виступили за мирне вирішення конфліктів і наголосили, що підтримуватимуть своїх союзників по НАТО.

Байден і Джонсон підписали "нову Атлантичну хартію"
Фото: twitter.com

Президент США Джо Байден і прем’єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон на зустрічі в британському графстві Корнуолл 10 червня підписали документ про зміцнення співпраці двох країн, який вони назвали "новою Атлантичною хартією".

Це порівняння з Атлантичною хартією, підписаною 80 років тому, під час Другої світової війни, британським прем’єром Вінстоном Черчиллем і президентом США Франкліном Рузвельтом, зазначає Радіо Свобода. Цей документ, до якого згодом приєдналися інші противники гітлерівської Німеччини, включно з СРСР, був покликаний визначити головні принципи міжнародної політики після перемоги у війні.

У "новій Атлантичній хартії" акцентована увага на прихильності США і Британії ідеям демократії, відкритого суспільства, прав людини. У документі йдеться також про необхідність зміцнення міжнародного порядку, заснованого на правилах, і про дотримання принципів суверенітету і територіальної цілісності держав.

США і Велика Британія виступили за мирне вирішення конфліктів і при цьому наголосили, що підтримуватимуть своїх союзників по НАТО і що, поки ядерна зброя існує, НАТО залишиться союзом, який має ядерний арсенал. У документі також ідеться про необхідність боротьби зі змінами клімату.

Байден і Джонсон провели першу особисту зустріч після вступу президента США на посаду. Британський прем’єр, який раніше схвально відгукувався про колишнього президента США і суперника Байдена Дональда Трампа, назвав зустріч із Байденом "ковтком свіжого повітря". За словами президента США, серед тем, які вони обговорювали з британським прем’єром, була боротьба з пандемією, відновлення глобальної економіки, клімат.

11 червня в Британії почнеться саміт "Групи семи". Після цього Байден візьме участь у самітах НАТО і ЄС, а 16 червня зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним у Женеві.

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