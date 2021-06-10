Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти ковіду

Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна та Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію проти коронавірусу.

Про це він написав у Twitter.

За його словами, це значить, що вакциновані українці зможуть подорожувати до Угорщини.

Кулеба наголосив, що Угорщина стала першою країною, яка визнала українське свідоцтво про вакцинацію. Вже відзавтра, 11 червн, кордони Угорщини відкриються для вакцинованих українців.

"Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Перша країна ЄС, з якою втілили таке рішення", - написав міністр.

Офіційно: Україна і Угорщина взаємно визнали свідоцтва про вакцинацію від COVID. З 11 червня можна подорожувати з вітчизняними свідоцтвами про повну вакцинацію. Вітаю колегу і друга Петера Сійярто з успішним втіленням нашої домовленості. Це перша країна ЄС, з якою є таке рішення. — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) June 10, 2021

Раніше Україна і Грузія також попередньо узгодили взаємне визнання документів про вакцинацію.

Нагадаємо, у травні Україна та ЄС досягли політичної згоди щодо можливого взаємного визнання “паспортів вакцинації”. Реалізація такого рішення може бути швидко втілена і на технічному рівні. Напередоодні постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд вакцинованих громадян третіх країн.

Раніше в МОЗ розповіли, як можна отримати міжнародний сертифікат вакцинації від коронавірусу . Його видаватимуть сімейні лікарі після отримання пацієнтом двох доз щеплення.