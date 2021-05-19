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Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих

Рекомендацію ще має затвердити Рада ЄС.

Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих
Фото: EPA/UPG

Постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд громадян третіх країн, які, зокрема, вакциновані від коронавірусу. Рекомендацію ще має затвердити Рада ЄС.

Про досягнення компромісу в середу, 19 травня, повідомила речниця Португалії (що головує нині у Раді ЄС) в комітеті постійних представників ЄС. Це підтвердили також у пресслужбі Єврокомісії.

За інформацією DW, ухвалення може відбутися або на засіданні міністрів торгівлі 20 травня, або цього тижня за письмовою процедурою.

Домовленість передбачає, що до ЄС і Шенгенської зони з третіх країн дозволятимуть в'їзд тим, хто був повністю вакцинований від коронавірусу. Крім того, будуть послаблені критерії для відкриття кордонів для громадян третіх країн з хорошою епідемічною ситуацією.

Деталі того, про що домовилися постійні представники країн ЄС, стануть відомі лише після остаточного ухвалення рішення.

Послабити обмеження Єврокомісія запропонувала 3 травня. Оскільки повноваження відкривати кордони мають виключно національні держави, то Рада ЄС ухвалить ці послаблення у вигляді рекомендації. Кожна країна об'єднання впроваджуватиме їх на свій розсуд.

Згодом голова Єврокомісії анонсувала поїздки в ЄС за "ковід-сертифікатами" з червня.

Нагадаємо, що на території країн-членів Євросоюзу з 15 червня діятиме європейський сертифікат здоров'я, який міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Документ, який будуть видавати як у паперовому форматі, так і в електронному, буде містити базову інформацію про особу (ПІБ, дату народження, стать, номер паспорту) та відомості про вакцинацію: коли, чим і де було зроблено щеплення від коронавірусу.

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