Посли ЄС домовилися про відкриття кордонів для вакцинованих

Постійні представники країн ЄС домовилися про послаблення обмежень на в'їзд громадян третіх країн, які, зокрема, вакциновані від коронавірусу. Рекомендацію ще має затвердити Рада ЄС.

Про досягнення компромісу в середу, 19 травня, повідомила речниця Португалії (що головує нині у Раді ЄС) в комітеті постійних представників ЄС. Це підтвердили також у пресслужбі Єврокомісії.

За інформацією DW, ухвалення може відбутися або на засіданні міністрів торгівлі 20 травня, або цього тижня за письмовою процедурою.

Домовленість передбачає, що до ЄС і Шенгенської зони з третіх країн дозволятимуть в'їзд тим, хто був повністю вакцинований від коронавірусу. Крім того, будуть послаблені критерії для відкриття кордонів для громадян третіх країн з хорошою епідемічною ситуацією.

Деталі того, про що домовилися постійні представники країн ЄС, стануть відомі лише після остаточного ухвалення рішення.

Послабити обмеження Єврокомісія запропонувала 3 травня. Оскільки повноваження відкривати кордони мають виключно національні держави, то Рада ЄС ухвалить ці послаблення у вигляді рекомендації. Кожна країна об'єднання впроваджуватиме їх на свій розсуд.

Згодом голова Єврокомісії анонсувала поїздки в ЄС за "ковід-сертифікатами" з червня.

Нагадаємо, що на території країн-членів Євросоюзу з 15 червня діятиме європейський сертифікат здоров'я, який міститиме інформацію про вакцинацію від COVID-19.

Документ, який будуть видавати як у паперовому форматі, так і в електронному, буде містити базову інформацію про особу (ПІБ, дату народження, стать, номер паспорту) та відомості про вакцинацію: коли, чим і де було зроблено щеплення від коронавірусу.