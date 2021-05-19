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Держдума РФ денонсувала Угоду про відкрите небо

Підписантом цього договору є і Україна. 

Держдума РФ денонсувала Угоду про відкрите небо
Фото: obozrevatel.com

Держдума Росії проголосувала за денонсацію Угоди про відкрите небо, підписантом якої є і Україна. Про результати голосування повідомляє "Інтерфакс".

Закон про денонсацію був внесений президентом РФ у нижню палату парламенту 11 травня.

Росія заявляє, що пішла на такий крок у відповідь на вихід з Угоди США "під надуманим приводом", що нібито поставило під загрозу безпеку РФ і "порушило баланс інтересів держав". 

Після цього рішення Думи закон про денонсацію ще має розглянути Рада Федерації. 

Нагадаємо, що у січні Росія почала вихід з Договору про відкрите небо, яке об'єднувало 34 країни. Причиною цього рішення країна назвала "надумані приводи США".

Угода про відкрите небо була укладена у 1992 році, тоді учасницями стали 23 держави. Підписанти взяли зобов'язання надавати можливість здійснювати наглядові польоти над своєю територією на основі запиту в межах квот. Літаки, які здійснюють моніторинг, не повинні бути оснащені озброєнням. В Україні місії спостереження виконує спеціальна ескадрилья "Блакитна стежа" у складі Повітряних сил Збройних Сил України.

Для цілей ДВН в Україні використовується один аеродром “відкритого неба” – Бориспіль, де починаються та завершуються спостережні польоти над Україною (дальність спостережного польоту складає 2100 км).

У 2017 році учасниками Договору було вже 34 країни. У 2014 році США почала кампанію з заборони на польоти нових російських інспекційних літаків через високі розвідувальні характеристики. 

У листопаді 2019 року Держдеп США висунув претензії до Росії у межах договору, серед них - відмова РФ дозволити наглядові перельоти в районі Абхазії та Південної осетії. На думку США, таким чином Росія просувала свою позицію щодо того, що ці території є "незалежними державами", а не окупованими. 

Адміністрація президента США Дональда Трампа 22 травня повідомила іноземним партнерам про вихід із Договору про відкрите небо, що дозволяє вільні польоти неозброєних спостережних літальних апаратів в повітряному просторі країн, що підписали договір.

22 листопада Державний секретар США Майк Помпео повідомив, що набув чинності вихід Штатів з Угоди про відкрите небо. 

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