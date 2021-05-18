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Росія утримує біля кордону з Україною близько 80 тисяч особового складу, - Хомчак

Біля кордону з Україною також зосереджена значна кількість озброєння і військової техніки.

Росія утримує біля кордону з Україною близько 80 тисяч особового складу, - Хомчак
Фото: telegraf.com.ua

Росія продовжує утримувати біля кордону з Україною близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки.

Про це заявив головнокомандувач Збройних Сил України генерал-полковник Руслан Хомчак під час засідання Військового комітету НАТО у форматі з Україною, повідомляє Генштаб ЗСУ

“Незважаючи на заяву міністра оборони РФ про повернення військ до місць постійної дислокації, Росія продовжує утримувати близько 80 тисяч особового складу та значну кількість озброєння і військової техніки біля кордону з Україною”, - сказав Хомчак.

Він також зауважив, що в Азово-Чорноморському регіоні продовжують перебувати кораблі й катери, перекинуті на підсилення російського угруповання з Північного флоту та Каспійської флотилії. 

“За нашими оцінками, згадане дозволяє Росії швидко наростити наступальні спроможності угруповань своїх збройних сил для здійснення наступальних дій проти України”, - розповів головнокомандувач ЗСУ.

Нагадаємо, що в березні в соціальних мережах почали з'являтися численні відео з російською технікою, що начебто рухається до кордону з Україною. Про додаткове розгортання російських сил біля кордону повідомив і Руслан Хомчак під час звіту у Верховній Раді.

Зокрема, російські війська стали табором у Воронезькій області. Вона межує з Україною, але не з окупованими районами.

Сполучені Штати Америки, Великобританія, Канада, НАТО висловили Україні підтримку на фоні ескалації.

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