У Вінниці патрульні затримали водія з явними ознаками алкогольного сп'яніння - чоловік не міг стояти на ногах, повзав і просив, щоб не викликали поліцію.

Про це повідомила пресслужба Нацполіції області.

"Водій на відео має явні ознаки алкогольного сп'яніння. Ознаки настільки явні, що їх неможливо не помітити. Про цього кермувальника патрульним вчора (17 травня, - ред.) повідомили небайдужі громадяни. Він припаркувався на території одного з підприємств на вулиці Героїв Крут. Чоловік дуже просив очевидців, щоб вони не викликали поліцію. Однак, кожен свідомий громадянин розуміє, що нетверезий за кермом - неабияка загроза для всіх учасників дорожнього руху", - йдеться у повідомленні.

Від проходження огляду на стан сп'яніння водій відмовився в присутності двох свідків. Однак, на 38-річного кермувальника автомобіля Volkswagen Passat патрульні склали протокол за ст. 130 (керування транспортним засобом у стані сп'яніння) КУпАП.

Нагадаємо, раніше у Львові п'яний таксист заснув, поки патрульні складали на нього адмінпротокол.

З 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані. Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.