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На Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом

Замість 10,2 тис. водію доведеться сплатити 17 тис. гривень.

На Львівщині суд вперше оштрафував п’яного водія за новим законом
Фото: zaxid.net

Дрогобицький міськрайонний суд Львівщини оштрафував на 17 тис. гривень водія за керування автомобілем у стані алкогольного сп’яніння. Це перша оприлюднена в реєстрі постанова суду, що була прийнята на основі нових штрафів.

Про це повідомдляє ZAXID.NET.

Як вказано у постанові, водія з ознаками алкогольного сп’яніння затримали за кермом легкового автомобіля Іж-2126 у смт Меденичі вночі 20 березня. Чоловік погодився пройти перевірку на стан сп’яніння у Дрогобицькій міській лікарні №1, яка підтвердила, що він був п’яним. Скільки саме проміле алкоголю було в крові водія у постанові суду не вказують.

На суді водій не заперечував свою провину та визнав, що перед тим, як сісти за кермо, вживав спиртні напої.

Суддя Руслана Курус визнала його у винним у керуванні автомобілем у стані сп’яніння та оштрафувала на 17 тис. грн з позбавленням права керувати транспортними засобами протягом року.

Нагадаємо, з 17 березня в Україні почали діяти нові штрафи за порушення ПДР і посилилась відповідальність за керуванням авто у нетверезому стані.

Тепер мінімальне покарання для водіїв, що сідають за кермо у стані сп’яніння, – 17 тис. грн (раніше 10,2 тис. грн). А якщо водія двічі зловили п’яним упродовж одного року, то його позбавлять прав на 10 років зі штрафом 51 тис. грн або ж арештують на 15 діб з конфіскацією автомобіля.

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