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На Волині дві неповнолітні сестри потрапили в аварію на мотоциклі, одна з них загинула

Водійка не впоралась з керуванням та врізалась у цегляний паркан.

Фото: vl.npu.gov.ua

У селищі Заболоття на Волині в середу дві школярки потрапили в аварію на мотоциклі. Одна з них загинула, а інша потрапила в лікарню.

Про це повідомляється на сайті Національної поліції.

За кермом мотоцикла Vіper перебувала 15-річна дівчина. Поліція вважає, що вона не впоралась з керуванням та врізалась у цегляний паркан.

Фото: vl.npu.gov.ua/

Дівчина загинула на місці, а її 13-річна сестра, яка сиділа позаду, отримала тілесні ушкодження. Її доправили в реанімацію Ратнівської центральної районної лікарні, пише ТСН. У неї діагностували перелом стегна, закриту черепно-мозкову травму, струс мозку та забій передпліччя.

Старша сестра позичила мотоцикл у свого хлопця і приїхала на ньому до школи, аби забрати молодшу з уроків. Прав у неї не було, але так вона робила не вперше.

За фактом ДТП в поліції почали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України.

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