У п’ятницю в Україні збережеться прохолодна погода, без опадів

Найближчої доби, 9 квітня, ще залишиться у прохолодній повітряній масі, проте у вихідні дні із заходу Європи надійде тепліше повітря і температура підвищиться, особливо на заході країни.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погоду без суттєвих опадів визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

У п'ятницю, 9 квітня, в Україні без опадів. Вітер переважно північний із переходом у західній частині на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-12° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві - без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень приблизно 10° тепла.

У суботу, 10 квітня, в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 3-10 м/с; у східній і південній частинах північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів 0-5° тепла; вдень 12-17° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі приблизно 0°, удень 12-14° тепла.