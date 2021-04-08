На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
На посаду міністра енергетики зараз розглядають потенційні кандидатури п'яти осіб, – джерела
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
У Феофанії проводили масову вакцинацію від ковіду. У документах вакцинованих вказували як працівників лікарні
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
НКРЕКП ухвалила постанову про річну ціну на газ
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Олексій Данілов: «Чи буде загострення, залежить тільки від Путіна»
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
Київська влада відмовляється демонтувати пам'ятник дружби Києва та Москви
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
На місці зберігання хабаря брата голови ОАСК знайшли антикваріат, документи Вовка і гроші в п'яти валютах
Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня
Ще дві області офіційно перейдуть у "червону" зону з 9 квітня
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Україна уклала рамковий договір з Pfizer, який не зобов'язує до купівлі-продажу, - Жумаділов
Витренко ищут замену
Витренко ищут замену
ГоловнаСуспільствоЖиття

У п’ятницю в Україні збережеться прохолодна погода, без опадів

Потепління очікується на вихідні.

У п’ятницю в Україні збережеться прохолодна погода, без опадів
Фото: EPA/UPG

Найближчої доби, 9 квітня, ще залишиться у прохолодній повітряній масі, проте у вихідні дні із заходу Європи надійде тепліше повітря і температура підвищиться, особливо на заході країни.

Як повідомляє Укргідрометцентр, погоду без суттєвих опадів визначатиме поле підвищеного атмосферного тиску.

У п'ятницю, 9 квітня, в Україні без опадів. Вітер переважно північний із переходом у західній частині на північно-західний, 5-12 м/с.

Температура вночі від 4° морозу до 1° тепла, вдень 6-12° тепла; у Карпатах вночі 4-9° морозу, вдень 0-5° морозу.

У Києві - без опадів. Вітер переважно північний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2° морозу, вдень приблизно 10° тепла.

У суботу, 10 квітня, в Україні без опадів. Вітер переважно південний, 3-10 м/с; у східній і південній частинах північно-східний, 7-12 м/с.

Температура вночі від 3° морозу до 2° тепла, на узбережжі морів 0-5° тепла; вдень 12-17° тепла.

У Києві - без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с. Температура вночі приблизно 0°, удень 12-14° тепла.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Джерело: Интерфакс-Украина
Темы:
Новини по темі:

Читайте також