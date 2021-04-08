Унаслідок обстрілу окупантів загинув 22-річний військовий з Миколаївщини (оновлено)

З початку доби російські найманці вже п’ять разів порушили режим припинення вогню.

Станом на 7:00 8 квітня в районі операції Об’єднаних сил зафіксовано п’ять порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Внаслідок обстрілів загинув український військовослужбовець.

Про це інформує пресцентр ООС.

Повідомляється, що окупанти влаштували чотири обстріли по позиціях українських захисників та один обстріл цивільної інфраструктури в районі Водяного.

"Так, неподалік населених пунктів Піски та Водяне, що на Приазов’ї, ворог відкривав вогонь з артилерійської установки 122-го калібру, мінометів 82-го калібру та стрілецької зброї. Внаслідок ворожого вогню військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав поранення, несумісні з життям", - сказано в повідомленні.

Пресс-служба Миколаївської обласної державної адміністрації повідомила, що загиблий - матрос 36-ї окремої бригади морської піхоти Денис Пашко, житель села Новобогданівка Миколаївського району. Через місяць йому мало виповнитися 23 роки.

"8 квітня 2021 року, при виконанні службових обов'язків, захищаючи суверенітет і територіальну цілісність України матрос військової частини А2802 (36 окрема бригада морської піхоти) 31.05.1998 року народження, житель села Новобогданівка Миколаївського району Юшко Денис Павлович отримав вогнепальне кульове поранення голови несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Фото: facebook.com/mykoda

На обстріли російсько-окупаційних військ українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Протягом минулої доби, 7 квітня, було зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню з боку збройних формувань Російської Федерації. Всі вони були здійснені в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід".

Зокрема, неподалік селищ Піски та Опитне російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го та 120-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине, Талаківка та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

У результаті обстрілів один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав осколкове поранення. Воїну оперативно надано першу медичну допомогу та доправлено до лікувального закладу.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Тим часом учора ТКГ дійшла згоди, що повернення до повного і всеосяжного припинення вогню є необхідним. Але підсумкова спільная заява після засідання ухвалена не була через позицію Росії.