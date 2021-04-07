Збройні формування РФ з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема, неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

“Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.