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Окупанти на Донбасі 4 рази обстріляли українські позиції

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Окупанти на Донбасі 4 рази обстріляли українські позиції
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Збройні формування РФ з початку доби 4 рази порушили режим припинення вогню. Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

Про це повідомляє пресцентр штабу ООС.

Зокрема,  неподалік селища Опитне, російські окупанти відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру, а біля населених пунктів Гнутове, Широкине та Водяне, що на Приазов’ї, ворог використовував гранатомети різних систем та стрілецьку зброю.

“Про всі факти порушень з боку збройних формувань Російської Федерації Українська сторона СЦКК повідомила представників ОБСЄ”, - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, протягом минулої доби, 6 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі збройні формування Російської Федерації 14 разів порушили режим припинення вогню.

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