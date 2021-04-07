На Донеччині відновили електропостачання і подачу води ураженої снарядом насосної станції

У Донецькій області після ремонту відновили електропостачання насосної станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу, яку вчора уразило снарядом окупантів.

Об 11:30 запустили насосний агрегат №9, подачу води відновлено. Про це йдеться у заяві на сайті КП "Компанія "Вода Донбасу".

"Об 11:30 на насосній станції першого підйому Південнодонбаського водопроводу запущений насосний агрегат малої продуктивності для заповнення водоводів. Про вихід роботи насосної станції на плановану продуктивність буде повідомлено додатково", - йдеться в повідомленні.

На сайті ДСНС повідомили, що першим водопостачання отримає місто Покровськ. Наразі наповнюються водовідводи.

Насосна станція розташована в "сірій зоні" між селами Василівка та Крута Балка. Станом на ранок 7 квітня було припинено централізоване водопостачання м. Волноваха і 12 населених пунктів Волноваського району (всього близько 60 000 осіб), вода до яких подається з Великоанадольської фільтрувальної станції, а також м. Покровськ і 23 населених пунктів Покровського району (всього близько 191 000 осіб), водопостачання яких здійснюється від Карлівської фільтрувальної станції.

Нагадаємо, що вчора внаслідок ворожого обстрілу було знеструмлено насосну станцію першого підйому Південнодонбаського водопроводу, через що на сході України без води залишились майже 50 населених пунктів.