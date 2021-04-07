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Львівський бронетанковий завод модернізував п’ять танків Т-64 і Т-72 для ЗСУ

У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 млн гривень.

Львівський бронетанковий завод модернізував п’ять танків Т-64 і Т-72 для ЗСУ
Фото: ukroboronprom.com.ua

Львівський бронетанковий завод (ЛБТЗ), що входить до складу "Укроборонпрому", передав українським військовим п’ять модернізованих танків Т-64 і Т-72.

Про це повідомляє пресслужба держконцерну.

Зазначається, що роботи виконано з випередженням графіка та за умов обмеженого фінансування.

Танки укомплектовано сучасними системами управління вогнем, внутрішнього і зовнішнього зв’язку та комунікації, приладами денного та нічного бачення, камерами заднього виду, супутниковою навігацією та динамічним захистом.

Це вже друга партія військової техніки для Міністерства оборони цього року. Перша налічувала понад 10 модернізованих бойових машин.

Фото: ukroboronprom.com.ua

"У першому кварталі завод перевиконав виробничий план на понад 20 млн грн у грошовому еквіваленті", – зазначив директор підприємства Віктор Андрощук.

Фото: ukroboronprom.com.ua

ЛБТЗ виготовляє та ремонтує військову техніку, зокрема: броньовані пожежні машини ГПМ-72 та ГПМ-54, броньовані ремонтно-евакуаційні машини "Лев" і "Зубр" і тактичну броньовану колісну машину "Дозор-Б". Також підприємство здійснює капітальний ремонт і модернізацію танків Т-72, Т-64 і низки спеціальних інженерних машин.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Житомирський бронетанковий завод передасть ЗСУ 26 БМП, вилучених у польського постачальника.

У лютому "Укроборонпром" підписав контракт із Пакистаном на ремонт танків Т-80 вартістю $85,6 млн.

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