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КБ "Луч": Україна домовилась про експорт "Вільхи-М"

Ракетний комплекс здатний уражати цілі на відстані 110 км.

КБ "Луч": Україна домовилась про експорт "Вільхи-М"
"Ольха-М"
Фото: rnbo.gov.ua

Україна підписала перші експортні контракти на постачання модернізованої ракетної системи залпового вогню "Вільха-М".

Про це заявило конструкторське бюро "Луч", розробник системи.

"Укладені перші експортні контракти щодо постачання модернізованої РСЗВ «ВІЛЬХА-М»", - повідомила пресслужба підприємства без уточнень, хто саме купує український ракетний комплекс.

"Вільха-М" з коригованими ракетами Р624М калібру 300 мм призначена для ураження техніки та сили противника на дальніх відстанях, руйнування командних пунктів, вузлів зв’язку, об’єктів військово-промислової структури, наземних споруд складського та іншого призначення.

Ракети здатні вражати цілі на відстані до 110 км.

Нагадаємо, що над створенням "Вільхи-М" працювало півтора десятка підприємств українського оборонно-промислового комплексу під керівництвом КБ "Луч".

Комплекс "Вільха", який спочатку розроблявся як глибока модернізація РСЗВ "Смерч", було прийнято на озброєння Збройних Сил України у жовтні 2018 року та направлено в серійне виробництво. "Вільха" – це базова версія із бойовою частиною ракети 250 кг і дальністю ураження до 70 км. Близько 100 ракет вже надійшло у війська.

Комплекс "Вільха-М" є модернізованою версією ракетної системи, його можуть прийняти на озброєння в першій половині 2021 року.

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