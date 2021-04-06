Компанія "Укрвуглезбагачення груп", яку нове керівництво державного підприємства "Центренерго" звинуватило в перепродажі вугілля з держшахт і боргах перед шахтарями, пов’язана з оточенням олігарха Ігоря Коломойського.

Про це йдеться в розслідуванні Bihus.Info.

Як повідомлялося, в середині березня "Центренерго" заявило, що держшахти на початку 2021 року не відвантажували вугілля на підприємство за прямими договорами. Натомість вугілля постачалося через "Укрвуглезбагачення груп", попри дію наказу Міністерства енергетики, що забороняє постачання вугілля через приватних посередників без передоплати.

Відповідно до заяви, приватна компанія не лише "вклинилася" в продаж, але й не розрахувалася з шахтами за вугілля.

За інформацією журналістів, у січні-лютому "Укрвуглезбагачення груп" продала "Центренерго" близько 400 тис. тонн вугілля. Це вугілля компанія купувала у шахт в середньому за 1200 грн/тонна, а перепродавала - за середньою ціною 1640 грн/тонна. З урахуванням витрат на збагачення купленого вугілля, орієнтовний заробіток фірми лише за два місяці – 120 мільйонів грн.

Водночас, за даними співрозмовників Bihus.Info в Міненергетики, компанія не заплатила шахтам за вугілля близько 250 мільйонів грн. Через це шахтарі в березні навіть приїжджали на мітинг у Київ. З урахуванням цього боргу, "заробіток" "Укрвуглезабезпечення груп" міг сягнути 370 млн гривень.

Компанія зареєстрована в салоні краси на околиці Києва. Відповідно до держреєстру, єдиною власницею фірми є 27-річна черкащанка Анастасія Єрмолович. Вона продає власні картини у соцмережах і раніше не займалася не лише вугільним, а й жодним іншим бізнесом. Журналісти з'ясували, що батьки Анастасії давно працюють в структурах, тісно пов’язаних з бізнесом Коломойського.

Фото: bihus.info

Коломойський узяв під контроль "Центренерго" влітку 2019-го. Тоді, після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах, на держпідприємство призначили лояльне до олігарха керівництво. Відтоді на "Центренерго" діяли кілька схем, зав’язаних на компаніях з орбіти Коломойського – з електроенергією, російським вугіллям і газом.

Журналісти Bihus.Info підрахували, скільки прибутку принесли ці схеми фірмам з орбіти Коломойського за час управління "Центренерго" лояльним до нього менеджментом (з літа 2019 до весни 2021-го):

Електрика. Вона діставалася трейдеру Коломойського від “Центренерго” за заниженими цінами. Це принесло компанії десь 1,5 млрд грн. заробітку. Плюс трейдер олігарха досі не повністю заплатив “Центренерго” за електрику. Борг оцінюють у 725 млн грн.

Постачання газу. Приватний трейдер Коломойського дешево купляв газ напівдержавної “Укрнафти” і перепродавав його з націнкою "Центренерго". За даними "Бізнес.Цензор", націнка – 30-60%. Так на приватній фірмі олігарха осіла маржа ще в мінімум півмільярда.

Перепродаж російського вугілля. З ним було те саме, що й з газом – купляли дешевше, продавали “Центренерго” дорожче. Заробіток – до 500 млн грн. З урахуванням "останньої вугільної схеми" фірми, пов’язані з Коломойським, за півтора роки заробили на “Центренерго” понад 3,5 млрд грн.

Нове керівництво держпідприємства призначене наприкінці лютого 2021 року, напередодні запровадження американських санкцій стосовно Коломойського і в розпал публічного відмежування Офісу президента від олігарха.

Нагадаємо, 18 березня "Центренерго" заявило, що поставки вугілля з державних шахт до останнього часу відбувалися через приватну фірму, яка не розрахувалася з держшахтами за паливо.