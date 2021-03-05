США ввели санкції проти Коломойського та членів його родини

Сполучені Штати Америки внесли до санкційного списку українського олігарха Ігоря Коломойського.

Про це повідомило посольство США.

Держсекретар Тоні Блінкен оголосив про внесення до санкційного списку Коломойського та членів його родини (дружини Ірини Коломойської, його дочки Анжеліки Коломойської та його сина Ізраїля Цві Коломойського) через причетність до значних випадків корупції під час перебування на посаді голови Дніпропетровської ОДА з 2014 по 2015 рік.

Зазначається, що цей крок унеможливлює в'їзд до США для Коломойського та його найближчих родичів.

"Хоча ця міра стосується діянь під час його перебування на посаді, нинішні безнастанні спроби Коломойського похитнути демократичні процеси та інститути України становлять серйозну загрозу її майбутньому. Застосування цієї міри підтверджує прагнення США підтримувати ключові для євроатлантичного шляху України реформи у політичній та економічній сферах, а також у галузі правосуддя. США продовжують підтримувати всіх українців, чия робота рухає реформи вперед", - йдеться у повідомленні.

Коломойський очолив Дніпропетровську ОДА у березні 2014 року. У березні 2015-го він пішов у відставку.

Нагадаємо, у серпні минулого року США звинуватили Коломойського в розкраданні мільярдів доларів із ПриватБанку і використанні величезної кількості компаній для відмивання цих грошей у США та в усьому світі. Міністерство юстиції США вимагає конфіскувати два об'єкти комерційної нерухомості, які олігарх придбав нібито на вкрадені у ПриватБанку кошти.

Коломойський заперечує звинувачення. За його словами, всі інвестиції у США були зроблені з власних коштів, отриманих у 2007-2008 роках за угодою з компанією "Євраз", і з доходів інших бізнесів, що зберігалися у ПриватБанку.

У травні 2020-го в Огайо, де розслідуються ймовірні фінансові злочини Коломойського, скликали велике журі присяжних. Велике журі розслідує звинувачення про відмивання грошей, виведених з ПриватБанку перед націоналізацією. Нібито гроші збирали в Україні як депозити населення, а в США на них скуповували активи.

31 грудня минулого року Мін'юст США подав позов про конфіскацію третього активу Коломойського і Боголюбова, звинувативши їх у використанні незаконно привласнених коштів для купівлі нерухомості в Клівленді, штат Огайо.