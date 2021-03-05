У президентському рейтингу лідирує Зеленський, Порошенко обходить Бойка на 3%

Чинний голова держави Володимир Зеленський продовжує лідирувати у президентському рейтингу - його готові підтримати 22,5% тих, хто визначився з вибором і пішов би голосувати.

П'ятий президент і лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко отримує підтримку в 14,6%, а нардеп ОПЗЖ Юрій Бойко - 11,6%. Про це свідчать результати соціологічного опитування групи "Рейтинг", проведеного 2-3 березня.

Лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко має 11,3% підтримки, Ігор Смешко ("Сила і честь") - 8%, колишній прем'єр Володимир Гройсман - 6,6%. Євген Мураєв, Олег Ляшко і Дмитро Разумков мають трохи більше ніж 4%. Арсенія Яценюка готові підтримати 2,9% опитаних, Віталія Кличка - 1,7%, Олега Тягнибока - 1,5%, Кіру Рудик ("Голос") - 0,3%.

Опитування проводилося серед населення України віком від 18 років і старше в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Вибіркова сукупність: 2500 респондентів. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviewing - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). На основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,0%.

Нагадаємо, що в опитуванні "Рейтингу" наприкінці лютого Володимира Зеленського підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати та визначився із вибором.

П'ятий президент Петро Порошенко посідав друге місце з 14,4%, голова ОПЗЖ Юрій Бойко - 11,3%, лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко - 10,9%.