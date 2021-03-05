Віцеспікер Ради Стефанчук заявив, що його "замовили" для дискредитації у ЗМІ

Нардеп здогадується, кому це вигідно, але імен не називає.

Віцеспікер парламенту Руслан Стефанчук заявив, що йому повідомили про підготовку кампанії з інформаційної дискредитації проти нього.

На своїй сторінці в Facebook Стефанчук написав, що його попередив радник одного з міністрів. Уже через кілька днів після цього нардеп помітив "сенсаційні матеріали" про себе в "інтернет-виданнях з низькими рейтингами про ніби-то мою діяльність, що межують між незв'язаною маячнею та першими спробами пера журналіста-початківця".

"Ознайомився з цими "горе-матеріалами" "акул пера" (не рекламуватиму, захочете - погуглите) і стало прикро. Насамперед стало прикро за замовників. Що люди, задля втілення своїх ницих помислів, нехтуватимуть всіма стандартами людяності та власної гідності. Що задля того, щоб обплювати когось інформаційно, вони будуть використовувати низькосортні інформаційні сайти та окремі анонімні телеграм-канали, оскільки, мабуть, так легше, аніж спробувати сказати щось в очі", - висловився політик.

Стефанчук додав, що має здогадки про особу замовника, але не озвучив їх.

Нагадаємо, на початку року зразу декілька міністерств зіткнулися з кампаніями дискредитації, але з боку шахраїв.

Спершу заступник міністра охорони здоров'я, головний санлікар Віктор Ляшко повідомив, що шахраї телефонували начебто від його імені і вимагали перевести на їхній рахунок значну суму коштів "на допомогу". Невідомі представлялися Ляшком і говорили, що потрапили в скрутне становище, тож терміново потребують грошової підтримки.

12 січня повідомлялося, що шахраї почали розповсюджувати фейковий номер міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка.

21 січня Міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов попередив, що від його імені невідомі телефонують до різних установ з проханням перерахувати кошти або зробити деякі кадрові перестановки.

У лютому голова МОН Сергій Шкарлет повідомив, що від його імені освітянам, держслужбовцям та іншим особам дзвонять шахраї. Вони називаються іменем міністра і призначають зустрічі.