Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Помер актор Іван Марченко, відомий киянам з роликів про поведінку в метро
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Верховна Рада схвалила у першому читанні скасування сезонного переведення годинників
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Жито в Норвегії. Цілюща сила відомого злаку
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Венедіктова подала до суду на Яніну Соколову та гостя її передачі
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
Кулеба відреагував на жарт прем'єра Словаччини про "Закарпаття в обмін на російську вакцину"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
​Окупаційна влада "ДНР" заявила про вихід з перемир'я і дозволила найманцям РФ відкривати "попереджувальний вогонь"
Останній імператор
Останній імператор
Зеленский: план «реставрация»
Зеленский: план «реставрация»
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
Черга за щепленнями в Дії. Що з нею не так?
ГоловнаПолітика

Німецькі банки відмовилися обслуговувати пропагандистів з Russia Today

Росія обіцяє жорстку відповідь.

Німецькі банки відмовилися обслуговувати пропагандистів з Russia Today
Фото: korrespondent.net

Дочірні структури російського державного телеканалу Russia Today в Німеччині зіткнулися з відмовою в банківському обслуговуванні.

Про це пише сайт finanz.ru.

Як повідомляє сам RT, компанії Ruptly GmbH (відеоагентство RT) і RT DE Productions GmbH (сайт RT німецькою мовою) 26 лютого одержали повідомлення про закриття рахунків в Сommerzbank з 31 травня цього року. Це сталося через місяць після заяви про майбутній запуск телеканалу в грудні 2021 року.

Ruptly направила кілька десятків запитів в інші банки Німеччини, а також в європейські банки, що мають відділення в Німеччині, з проханням про відкриття рахунку. Але жоден з них не погодився.

У російському МЗС заявили, що РФ буде змушена вжити жорстких заходів щодо німецьких ЗМІ в Росії, якщо ФРН не забезпечить нормальну роботу російських ЗМІ, повідомляє РИА Новости.

"З усією серйозністю закликаємо Берлін одуматися, забезпечити нормальне функціонування зазначених медіакомпаній, скасувати будь-які рестриктивні заходи, які ускладнюють роботу засобів масової інформації. В іншому випадку змушені будемо прийняти жорсткі заходи по відношенню до працюючих в Росії німецьких засобів масової інформації. Щиро скажу: правда, не хочеться. Так давайте не будемо створювати прецедент і привід ", - сказала офіційна представниця МЗС РФ Марія Захарова.

Вона підкреслила, що "посилання на якісь корпоративні правила всерйоз прийматися не будуть, тому що це неправда".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , ,
Новини по темі:

Читайте також