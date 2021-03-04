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Кличко: у Києві розпочали дорожній сезон – тривають роботи з оновлення Індустріального мосту та ремонт доріг

Активізуються роботи і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході.

Кличко: у Києві розпочали дорожній сезон – тривають роботи з оновлення Індустріального мосту та ремонт доріг
Фото: Пресслужба

У Києві розпочали дорожній сезон. Зокрема, вже тривають роботи з оновлення Індустріального мосту, кількох інших шляхопроводів та ремонт доріг. Про це мер Києва Віталій Кличко заявив на засіданні Київради.

«Нам потрібно оновлювати інфраструктуру міста, в яку десятиліттями не вкладали коштів. Зокрема, столичні мости і дороги. Зараз, коли вже потеплішало, в місті розпочинається дорожній сезон. Так, стартували роботи з оновлення Індустріального мосту, деяких інших шляхопроводів, та капітальний ремонт доріг. Активізуємо роботи і на Подільсько-Воскресенському мостовому переході, де ми вийшли вже на фінальну стадію будівництва», – додав Віталій Кличко.

Також він зазначив, що на цей рік запланували і ремонт міських парків, зон відпочинку та об'єктів соціальної інфраструктури.

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