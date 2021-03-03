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Кличко як свідок розповів у суді про події під час Революції Гідності

Мера викликали на вимогу захисників колишніх «беркутівців».

Кличко як свідок розповів у суді про події під час Революції Гідності

Мер Києва Віталій Кличко дав свідчення в Святошинському районному суді столиці, який розглядає справу розстрілів на Майдані Незалежності у лютому 2014 року. Про це повідомляє його офіційний сайт.

Кличко викликали до суду на вимогу захисників колишніх «беркутівців», яких звинувачують у вбивствах активістів Революції Гідності.

Віталій Кличко свідчив про події, в яких особисто брав участь як народний депутат та один з лідерів Майдану. Зокрема, про початок акцій після непідписання Віктором Януковичем Угоди про Асоціацію з ЄС, про реакцію на побиття студентів у ніч на 30 листопада,  про штурм силовиками будинку Профспілок та переговори лідерів Майдану з тодішнім керівництвом держави. А також про трагічні події – розстріли активістів Майдану на вулиці Інститутській 18 та 20 лютого 2014 року.

Кличко заперечив припущення адвокатів колишніх «беркутівців», які звинувачують мирних протестувальників у застосуванні проти правоохоронців вогнепальної зброї.

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