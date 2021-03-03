​Збір підписів за позачергове засідання щодо Ситника закінчився повним провалом, - нардеп Осадчук

У Верховній Раді перестали збирати підписи за проведення позачергового засідання для розгляду законопроекту про Національне антикорупційне бюро, який передбачає звільнення його керівника Артема Ситника.

Про це розповів журналістам нардеп "Голосу" Андрій Осадчук, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, збір підписів за позачергове засідання закінчився "повним провалом".

"Ця історія померла, спасибі всім, хто допоміг це зробити... Знаю тільки те, що вони (підписні листи за позачергове засідання, - ред.) зникли з залу Верховної Ради. Деякі депутати від монобольшінства дуже весело бігали і пропонували всім підписати позачергове засідання про відставку Ситника... Зараз цей процес несподівано повністю припинився. Підписних листів немає. Навіть "слуги", які цим займалися, вдають, що нічого такого не було", - розповів Осадчук.

Нагадаємо, вчора у Верховній Раді розпочався збір підписів щодо проведення позачергової сесії для розгляду питання звільнення директора НАБУ Ситника. Джерела LB.ua у фракції "Слуга народу" повідомили, що збір підписів почався приблизно об 11 годині 2 березня. За десять хвилин було зібрано шість голосів.

Позачергове засідання просили скликати задля розгляду урядового законопроєкту №5070, який змінює правила призначення директора НАБУ. Документ пропонує встановити, що директор призначається за результатами конкурсу, а протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора. Однак прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше зазначав, що Ситник буде директором до моменту обрання нового. Загалом каденція Ситника на посаді мала б закінчитися у квітні 2022 року.

Зараз директор НАБУ призначається на посаду та звільняється з посади президентом України. Але Верховна Рада за наявності визначених підстав, за пропозицією не менш як третини народних депутатів від конституційного складу парламенту може прийняти рішення про звільнення директора НАБУ з посади. Цими підставами є еміграція, невідповідність обмеженням щодо сумісництва, несвоєчасне подання декларації про доходи, отримання громадянства іншої держави, негативний висновок аудиту, наявність заборгованості зі сплати аліментів.

У лютому Кабінет міністрів зареєстрував законопроєкт №5070, який пропонує надати НАБУ статус органу виконавчої влади, директора якого буде призначати уряд за результатами конкурсного відбору. Конкурсна комісія складатиметься з дев'яти осіб. Трьох з них делегуватиме Рада національної безпеки і оборони, ще шістьох - Кабінет міністрів (троє з них повинні бути міжнародними експертами).

Окремою нормою законопроєкту вказано, що протягом проходження відбору нового директора НАБУ повноваження директора виконуватиме перший заступник директора НАБУ. Тобто мова йде про звільнення чинного директора НАБУ Артема Ситника. Його перший заступник - Гізо Углава.

На початку 2020 року в Верховній Раді збиралися розглянути постанову про звільнення Ситника через визнання винним в адміністративному правопорушенні, пов'язаному з корупцією. На розгляд депутатів вона так і не потрапила.

В серпні 2020 року Конституційний Суд визнав неконституційним указ про призначення Ситника директором НАБУ. Попри це Ситник залишився на посаді, оскільки скасування указу не означало припинення повноважень директора.