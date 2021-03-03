Зеленський запропонував ЄС долучитися до "Кримської платформи" новими санкціями

Президент Володимир Зеленський запропонував Європейському Союзу запровадити нові санкції за порушення прав людини в окупованому Криму.

Про це він сказав на пресконференції з головою Європейської ради Шарлем Мішелем, який знаходиться в Києві з візитом.

"Нещодавно Європейський Союз схвалив новий санкційний режим за порушення прав людини. У зв'язку з цим я запропонував запровадити такі ж санкції щодо тих, хто чинить свавілля на окупованому півострові Крим. Це могло б стати потужним внеском Брюсселю в діяльність "Кримської платформи", - сказав президент України.

Нагадаємо, Європейські санкції проти РФ складаються з декількох пакетів. Першими були введені індивідуальні санкції проти громадян РФ і України, яких Європа вважає відповідальними за підрив територіальної цілісності України. "Кримський пакет" санкцій продовжується на рік і є складовою політики невизнання незаконної анексії Криму Росією.

З 2 березня почали діяти нові санкції проти чотирьох керівників правоохоронної системи Росії за переслідування опозиціонера Олексія Навального. Їх запровадили за новим механізмом, що передбачає заморозку активів на території Євросоюзу та заборону в'їзду.