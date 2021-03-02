Аваков не бачить підстав для санкцій проти Порошенка

Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков не вважає обґрунтованою можливість впровадження будь-яких санкцій щодо п'ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка.

Про це Аваков заявив в ефірі програми "У гостях у Гордона", передає "Інтерфакс-Україна".

Відповідаючи на запитання ведучого, чи будуть щодо Порошенка рішення Ради національної безпеки і оборони про застосування санкцій, Аваков сказав: "Я не бачив таких аргументів".

На уточнювальне запитання, чи хотів він, щоб вони з'явилися, глава МВС відповів: "Ні. Я не вважаю, що нині правильно діяти в цьому напрямі".

"Є претензії до політика Порошенка - пред'явіть їх у такому разі в судовому порядку. Із захистом, з адвокатурою, з судовим процесом прозорим, а Порошенко - не ворог України. Порошенко - це наша внутрішня політика. Ми маємо до нього претензії - ми його не обрали президентом. Ми його підтримуємо - а його значна частина населення все ще підтримує, він отримав представництво в парламенті. Це нормальний змагальний процес", - додав Аваков.

Нагадаємо, учора президент Володимир Зеленський увів у дію рішення РНБО про безстрокові санкції щодо 10 високопосадовців часів Януковича.

2 лютого Зеленський запровадив санкції щодо нардепа Тараса Козака та телеканалів Медведчука.